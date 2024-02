Cuba : l'économie de l'île s'effondre

Les prix s'envolent à Cuba. Le tourisme, principale ressource de l'île, s'est effondré depuis le Covid, provoquant une crise sans précédent.

Depuis le Covid, la vie des Cubains n'est plus la même. Dans une épicerie d'État, les produits de première nécessité, comme la farine ou l'huile, se font plus rares. Même en travaillant sept jours sur sept, nourrir sa famille devient de plus en plus difficile. "Avant, la livre de riz coûtait 5 pesos cubains, maintenant c'est 200", indique Jimmy Batista-Tejeda, conducteur de vélo-taxi à La Havane (Cuba).

Le tourisme s'effondre

Comment l'une des dernières économies communistes du monde a-t-elle laissé les prix s'envoler ? L'effondrement du tourisme, principale ressource de l'île, est à l'origine de la crise. Le secteur est aussi affaibli par une décision de Donald Trump, qui a placé Cuba sur la liste des États terroristes. Des Françaises, qui ont séjourné à Cuba, ne pourront plus se rendre aux États-Unis sans un visa. Ce phénomène conduit des clients à se détourner de l'île. L'économie cubaine est déjà sous embargo américain depuis 60 ans.