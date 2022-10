Corée du Sud : la soirée d’Halloween de Séoul tourne au cauchemar, 153 morts dans un mouvement de foule

France 3

Près de 100 000 personnes étaient réunies dans les rues de Séoul (Corée du Sud) pour fêter le premier Halloween d’après Covid, samedi 29 octobre. Une foule dense, mais calme. Puis des jeunes ont été bloqués, des personnes poussées les unes contre les autres dans une rue étroite. “J’ai vu une personne tomber, puis les autres lui tomber dessus comme des dominos ”, témoigne un jeune homme. L’événement qui a provoqué le drame n’est pas encore connu. On sait toutefois que les deux foules se sont rencontrées et se sont percutées dans deux rues longeant l'Hôtel Hamilton.

Des critiques sur l’encadrement de la fête

Des scènes montrent le chaos et le manque de secours. Sur les images, des passants pratiquent eux-mêmes des massages cardiaques. Les interventions trop lentes ont été fatales pour les victimes d’arrêts cardiaques. Des critiques sont apparues aussi sur le manque de policiers pour encadrer cette foule immense. Le ministre de l’Intérieur sud-coréen explique que “ce problème n’aurait pas pu être réglé en déployant plus de policiers et de pompiers en avance”. On compte 153 morts, dont un Français.