La Corée du Nord a lancé un "missile balistique présumé" vers la mer, a annoncé l'armée sud-coréenne mardi 11 janvier, moins d'une semaine après que Pyongyang a assuré avoir testé un missile hypersonique. Le projectile a été tiré en direction de la mer située à l'est de la péninsule coréenne peu après 7 heures du matin, ont précisé les chefs d'état-major interarmées. Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a confirmé qu'"un objet qui pourrait être un missile balistique" a été lancé par la Corée du Nord.

Quelques heures avant le tir, six pays (dont les Etats-Unis et le Japon) avaient exhorté la Corée du Nord à cesser ses "actions déstabilisatrices" en amont d'une réunion à huis-clos du Conseil de sécurité des Nations unies. Le projectile a été tiré au moment où ce dernier se réunissait pour évoquer l'essai, la semaine précédente, de ce que Pyongyang a présenté comme un missile hypersonique. La France, le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Albanie se sont joints à l'appel "à s'abstenir de toute nouvelle action déstabilisatrice (...) et à engager un dialogue constructif vers notre objectif commun de dénucléarisation complète".

Selon des experts, Pyongyang pourrait avoir fait coïncider à dessein son tir avec la réunion onusienne. "Le lancement a des motivations politiques et militaires, a expliqué à l'AFP Shin Beom-chul, chercheur à l'Institut coréen de recherches sur la stratégie nationale. La Corée du Nord poursuit ses essais pour diversifier son arsenal nucléaire, mais elle a planifié le tir le jour de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour maximiser son impact politique."