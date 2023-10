Haut-Karabakh : l'ONU demande près de 100 millions de dollars pour aider les réfugiés en Arménie

"Nous appelons la communauté internationale à soutenir d'urgence les réfugiés et leurs hôtes", a demandé Filippo Grandi, qui dirige le Haut-Commissariat aux réfugiés.

Le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) de l'ONU a demandé, samedi 7 octobre, près de 100 millions de dollars pour aider les réfugiés du Haut-Karabakh en Arménie et ceux qui les hébergent. Le Plan d'intervention d'urgence en Arménie pour les réfugiés (RRP) court jusqu'à fin mars et rassemble 60 partenaires, dont 43 ONG nationales, souligne dans un communiqué le HCR.

Il s'agit d'apporter de l'aide à quelque 231 000 personnes, à savoir 136 000 réfugiés et 95 000 membres des communautés d'accueil locales. Ceux-ci viennent s'ajouter à 35 000 autres réfugiés, demandeurs d'asile et apatrides qui se trouvaient déjà en Arménie. Après une offensive éclair des forces azerbaïdjanaises en septembre, la quasi-totalité de la population arménienne a fui la république autoproclamée du Haut-Karabakh pour l'Arménie.

Soutien international "crucial"

"Nous appelons la communauté internationale à soutenir d'urgence les réfugiés et leurs hôtes", a insisté Filippo Grandi, qui dirige le HCR et sait d'expérience que depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022 il est difficile de lever des fonds suffisants. Si les communautés locales et les autorités arméniennes se sont montrées généreuses, "le soutien international est cependant crucial pour maintenir cet accueil et nous permettre de répondre aux besoins immédiats et de tirer parti de la résilience de cette population", a ajouté le Haut-Commissaire.