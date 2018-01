Un pétrolier iranien coule au large de la Chine après huit jours d'incendie

L'accident a provoqué une marée noire dont on ignore encore l'ampleur. Il n'y a plus d'espoir de retrouver de survivants parmi la trentaine de membres d'équipage. Cette photo diffusée par le ministère du Transport chinois montre la colonne de fumée noirée dégagée par le "Sanchi", le 14 janvier 2018. (TRANSPORT MINISTRY OF CHINA / AFP)

franceinfo avec AFP France Télévisions