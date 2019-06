Hong Kong : la cheffe de l'exécutif s'excuse d'avoir causé "conflits et querelles" avec le projet de loi sur l'extradition vers la Chine

"La cheffe de l'exécutif présente ses excuses aux citoyens et promet d'accepter les critiques avec le plus de sincérité et d'humilité possible", déclarent ses services dans un communiqué.

La dirigeante de l'exécutif pro-Pékin de Hong Kong, Carrie Lam, lors d'une conférence de presse à Hong Kong, le 15 juin 2019. (VERNON YUEN / NURPHOTO)