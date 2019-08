DIRECT. Hong-Kong : des milliers de manifestants dans les rues après l'arrestation de plusieurs figures du mouvement

Ce qu'il faut savoir

Après trois mois de mobilisation, les tensions sont à leur comble entre le gouvernement hongkongais et les militants prodémocratie. Un nouveau rassemblement massif est prévu samedi 31 août à Hong Kong à l'occasion du cinquième anniversaire du refus par Pékin d'organiser des élections au suffrage universel dans cette région semi-autonome.

La police chinoise a décidé d'interdire la manifestation, invoquant des raisons de sécurité. Une mesure draconienne qui pourrait au contraire déclencher de nouveaux heurts avec la frange la plus radicale des contestataires, majoritairement composée d'étudiants très jeunes.

Des figures du mouvement arrêtées. Deux des représentants de premier plan du "Mouvement des parapluies", Joshua Wong et Agnes Chow, âgés de 22 ans et très populaires au sein de l'actuel mouvement de contestation, ont été arrêtés vendredi notamment pour "incitation à participer à un rassemblement non autorisé". Tous deux ont été inculpés dans l'après-midi et libérés sous caution.

Plus de 900 personnes interpellées depuis le début de la contestation. Le mouvement a considérablement élargi ses revendications, qui renvoient toutes à la dénonciation d'un recul des libertés et de l'ingérence grandissante de la Chine dans les affaires de la région semi-autonome, en violation du principe "Un pays, Deux systèmes" qui avait présidé à la rétrocession.