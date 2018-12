Cirque : dans les coulisses de la troupe Éloize

Bien plus qu'un simple divertissement, le cirque est une institution au Québec (Canada). Sans animaux, sans clowns, les spectacles de la compagnie Éloize sont uniques. Les créateurs rivalisent d'imagination pour surprendre le public chaque saison. "Dans toutes nos créations, nous mettons en scènes des acrobates, mais aussi des acteurs et des danseurs", explique Julien Painchaud, cofondateur du cirque Éloize. Pour leur nouveau spectacle, la troupe canadienne met à l'honneur le Far West.

Retour aux sources

En coulisses, les artistes se préparent. "Je suis 'l'ambitieuse', l'un des personnages principaux. Et je fais partie d'un triangle amoureux", dévoile Meghane Poulet, acrobate tout en maintenant le suspense sur sa prestation. Vertiges amoureux et acrobaties au saloon sont au menu de ce spectacle déjanté. "On voulait un western décomplexé qui mêle poésie et humour", poursuit Julien Painchaud. Les spectateurs sont éblouis par le show mais surtout par la performance des artistes. Pour fêter ses 25 ans, le cirque Éloize opère un efficace retour aux sources, celui de l'ambiance des fêtes familiales au Québec.

Le JT

