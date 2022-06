Football : ce qu'il faut savoir sur la grève des joueurs de la sélection canadienne face au Panama

Le conflit couvait depuis plusieurs années. La proximité de la Coupe du monde au Qatar a relancé les tensions. Dimanche 5 juin, les footballeurs de l'équipe nationale canadienne ont refusé, à quelques heures du coup d'envoi, de jouer alors qu'ils devaient affronter le Panama, en match amical à Vancouver. La grève se fonde sur un profond désaccord des joueurs quant aux conditions salariales proposées par leur fédération.

Deux heures avant le coup d'envoi du match amical contre le Panama dimanche, la fédération canadienne s'est fendue d'un communiqué laconique annonçant l'annulation de la rencontre. Après avoir boudé deux séances d'entraînement, vendredi 3 et samedi 4 juin, les joueurs ont refusé de se présenter sur la pelouse dimanche pour protester contre leur nouveau contrat de travail, qui leur a été soumis jeudi 2 juin.

Le match amical, programmé à Vancouver, s'inscrivait dans la préparation des Canucks à la Coupe du monde au Qatar. Le match s'annonçait festif puisque l'équipe devait retrouver pour la première fois son public à domicile depuis sa qualification au Mondial.

La grève fait d'autant plus tâche que le précédent match de préparation, face à l'Iran, avait déjà été annulé le 26 mai. La fédération avait dû faire machine arrière devant la levée de boucliers menée par le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Ce dernier avait qualifié la rencontre de "mauvaise idée" vis-à-vis des familles des 85 citoyens et résidents canadiens morts lorsque les forces armées iraniennes ont abattu le vol PS752 d'Ukraine International Airlines, le 8 janvier 2020.

Par le mouvement de grève, l'équipe nationale masculine exprime son rejet des termes de son nouveau contrat de travail. Dans une lettre, partagée sur les réseaux sociaux, les joueurs listent leurs motifs de mécontentements et leurs attentes. Précisant être en négociations avec Canada Soccer depuis le mois de mars, l'équipe indique regretter que la fédération ait présenté une "offre archaïque", quelques jours seulement avant le match contre le Panama.

"Le secrétaire général et le président de la fédération ne se sont rendus disponibles pour la première fois pour entrer en contact avec les joueurs que le 4 juin à 16 heures, ont expliqué les joueurs. Pour ces raisons, nous avons décidé à contrecœur de ne pas jouer le match d'aujourd'hui contre le Panama. Il est temps que nous prenions position pour l'avenir du football au Canada."

The players deserve better.

John Herdman deserves better.

The fans deserve better.



If we’re going to be an elite football nation we need to act like it. #CANMNT pic.twitter.com/SWnHn1egdT