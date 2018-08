La médaille Fields du Kurde iranien Caucher Birkar a été volée

Il l'avait laissée sur une table dans une pochette, avec son téléphone portable et son portefeuille.

Où est passée la médaille Fields de Caucher Birkar ? Le célèbre prix de mathématiques, remis mardi 31 juillet à Rio de Janeiro au Kurde iranien, a été dérobée sur les lieux où se déroule la cérémonie. "Oui, la médaille a été volée", a confirmé un organisateur.

Contrairement aux trois autres médaillés Fields récompensés mercredi à Rio, Caucher Birkar, 40 ans, qui est réfugié politique au Royaume-Uni et professeur à l'Université de Cambridge, n'a pas participé à la conférence de presse ayant suivi la cérémonie. Selon le site brésilien internet d'informations G1, le mathématicien s'est fait voler sa médaille quelques minutes après l'avoir reçue.

Il l'avait laissée sur une table dans une pochette, avec son téléphone portable et son portefeuille. Une fois qu'il s'est rendu compte que la pochette avait disparu, il a alerté les organisateurs, qui l'ont retrouvée par terre, sous une tribune, mais la médaille et le portefeuille n'étaient plus à l'intérieur. La médaille Fields est la récompense suprême des mathématiques, considérée comme le prix Nobel de la discipline.