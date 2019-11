Brésil : une marée noire gigantesque provoque une catastrophe écologique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Il aura fallu attendre deux mois pour identifier l'origine d'une colossale marée noire au Brésil qui a touché 2 000 km de côtes. Une catastrophe écologique et sanitaire qui touche une zone très étendue dans le nord-est du pays. Les traces sont nombreuses, et parfois à peine visibles à l'œil nu. Des bénévoles ramassent des billes d'hydrocarbures sans protection, exposant ainsi leur santé. Livrés à eux-mêmes, les habitants ont ramassé plus de 1 000 tonnes de résidus.

Un tanker transportant du pétrole illégal

"J'ai arrêté toutes mes activités quotidiennes parce que j'aime cet endroit. J'habite ici, donc je ne resterai pas les bras croisés. Je viens nettoyer, si d'autres volontaires veulent venir, ils sont les bienvenus", témoigne une habitante de Recife (Brésil). Le principal suspect de la marée noire est un tanker battant pavillon grec, a indiqué le ministère de la Défense du pays. Le navire aurait transporté du pétrole vénézuélien illégal, car frappé par l'embargo des États-Unis. Reste à savoir si la pollution est accidentelle ou volontaire.

