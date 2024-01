Brésil : à la découverte du Pirarucu, géant des eaux amazoniennes

C’est un poisson préhistorique qui était menacé d’extinction il y a encore quelques années : le Pirarucu. Il peut peser plus de 200 kilos. Reportage.

Au cœur de la plus grande forêt tropicale du monde, sur des rivières sinueuses, depuis plus de dix jours et sans relâche, un groupe de pêcheurs cherche le géant des eaux amazoniennes. L’espèce avait presque disparu il y a 30 ans. Dans les années 90, le gouvernement l’avait alors déclaré menacé de disparition. Seuls les habitants de ces communautés traditionnelles ont le droit d’en pêcher. Des quotas très stricts et seulement quelques semaines par an. La lutte entre les pêcheurs et ce poisson peut durer des heures. Il peut peser jusqu’à plus de 200 kilos.

Toujours menacé par la pêche illégale

Grâce à ces quotas de pêche, en deux décénnies, le nombre de poissons est ainsi passé de 1 500 à 170 000 individus. Une population croissante qui est un très bon indicateur environnemental pour les chercheurs. Les forêts alentours sont parmi les rares à ne pas avoir subi d’incendies ces dernières années. Mais le Pirarucu est toujours menacé par la pêche illégale.