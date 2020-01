VIDEO. Australie : découvrez les forêts décimées par les incendies dans cet avant-après

Des forêts entières réduites en cendres. Les violents incendies qui ravagent le sud-est de l'Australie depuis septembre ont brûlé huit millions d'hectares dans tout le pays, soit une superficie équivalente à celle de l'île d'Irlande. Particulièrement précoce et virulente, la saison des incendies, aggravée par le réchauffement climatique, a également fait 26 morts et détruit plus de 2 000 maisons. Des clichés vus du ciel, pris par la société d'imagerie satellitaire Planet Labs, montrent des paysages complètement transformés.

Autre conséquence de ces incendies : plus d'un milliard d'animaux sont morts. Certaines parties des forêts qui ont brûlé pourraient mettre des décennies à repousser et les spécialistes soulignent que d'importants investissements pourraient être nécessaires afin de restaurer les habitats et offrir aux espèces une chance de survivre.