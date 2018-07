DIRECT. Grotte en Thaïlande : un dixième garçon a été évacué, deux adolescents et leur entraîneur encore bloqués dans la cavité

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Pour la deuxième fois de son quinquennat, Emmanuel Macron s'est adressé aux députés et sénateurs réunis en Congrès à Versailles (Yvelines), hier après-midi. Que faut-il retenir de son discours ? Brut vous le résume en images ici :



(BRUT / FRANCEINFO)

: Un sauveteur du Spéléo Secours Français est mort hier dans le gouffre de la Font Estramar à Salses (Pyrénées-Orientales), alors qu'il tentait de retrouver le corps d'un plongeur porté disparu depuis le 28 juin, rapporte France 3 Occitanie. Ce gouffre, l'un des plus profonds au monde, est particulièrement dangereux.

: Deux jeunes footballeurs ainsi que leur entraîneur doivent encore être extraits de la grotte de Tham Luang. Vous pouvez suivre l'évolution de la situation dans notre direct.

: #THAILANDE Un dixième garçon a été évacué de la grotte inondée de Tham Luang en Thaïlande, confirme le reporter de franceinfo sur place.

: La mère de lajeune fille de 16 ans morte de la rougeole mercredi dernier a raconté à France Bleu l'histoire de sa fille. "À l'âge de 2 ans, elle commençait à être très fatiguée et on m'a annoncé un pronostic vital engagé", raconte-t-elle.

: En proposant d'amender la Constitution pour pouvoir répondre aux questions des parlementaires réunis en Congrès, Emmanuel Macron remet-il en cause la séparation des pouvoirs ? Le Monde a interrogé un constitutionnaliste à ce sujet, qui estime qu'il s'agirait d'un "déséquilibre". "Les députés échangeraient avec un président irresponsable devant eux, mais qui pourtant peut dissoudre l’Assemblée", estime ainsi Vincent Couronne.

: Selon CNN, ce neuvième rescapé se trouve désormais au poste médicalisé installé près de l'entrée de la grotte. Trois enfants et leur entraîneur restent encore à l'intérieur.

: #THAILANDE Un neuvième enfant a été évacué de la grotte de Tham Luang, annoncent les autorités thaïlandaises.

: La piste criminelle est désormais privilégiée dans l'enquête sur l'incendie qui a fait cinq morts, dont un enfant, ce matin à Pau (Pyrénées-Atlantiques), rapporte France Bleu.

: Par ailleurs, une cinquantaine de voyageurs d’un TGV Paris-Marseille-Toulon ont dû passer la nuit dans une rame en gare Sant-Charles à Marseille. Le train a été stoppé en gare, en raison de travaux ayant débuté sur la voie ferrée, sans rapport avec l’incendie.

: Quelque 1 300 usagers de la SNCF ont été touchés ce matin par l’incendie d'une installation électrique à côté de la gare Saint-Charles à Marseille, rapporte France Bleu Provence.

: A l'occasion de la demi-finale France-Belgique, nos amis de l'INA ont déterré ce sujet de 1985 sur les blagues belges sur les Français. L'occasion de savoir pourquoi les Français tournent autour de l'école en courant.







: George Clooney a été victime d'un accident de la route ce matin. Le comédien, qui circulait à scooter, a percuté un véhicule alors qu'il se rendait sur un tournage en Sardaigne sur une route nationale. La Nuova Sardegna indique que l'état de la star n'est pas jugé inquiétant et publie une photo du scooter.

: Une douce euphorie a gagné le camp français ce 18 mai 2002 : Adidas fait des pubs sur le thème de la "deuxième étoile", trois quarts des Français pensent que la Coupe du monde en Corée et au Japon ne sera qu'une formalité et une cérémonie d'au-revoir totalement incongrue est organisée à l'issue de la rencontre... perdue par les Français à la dernière minute (1-2).





: La vague de chaleur qui a frappé la région de Québec (Canada) au début du mois a fait 70 morts, selon le décompte final des autorités sanitaires locales. Près de la moitié des décès ont été enregistrés à Montréal, capitale économique du Québec.

Bonjour @lemmyChristmas. Je suis attristé que vous ne partagiez pas l'enthousiasme général pour la demi-finale de ce soir, mais je suis prêt à rendre service, alors voici un site répertoriant les plus belles grottes à visiter en France. Quant au bunker souterrain, voici une vidéo tournée à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) dans laquelle les youtubeurs Mamytwink et Zecharia explorent des souterrains abandonnés après la Seconde Guerre mondiale.





(MAMYTWINK / YOUTUBE)

: Pouvez-vous me conseiller une grotte ou un bunker souterrain ? C'est assez urgent, je me fiche complètement du foot et là, j'en vois partout. J'en peux plus.

: L'interdiction de fumer dans certains parcs parisiens entre en vigueur aujourd'hui pendant quatre mois dans le cadre d'une expérimentation. Les jardins concernés sont les suivants : les jardins Anne-Frank (3e), Yilmaz-Güney (10e), les squares Trousseau (12e), Henri-Cadiou (13e) et des Batignolles (17e) ainsi que dans le parc Georges-Brassens (15e), nous apprend Le Parisien.

: Il s'en sort bien. Le jeune homme de 20 ans qui avait dérobé un camion de pompiers le 1er juillet dans le Jura avant de le déposer une centaine de mètres plus loin, en diffusant son larcin sur les réseaux sociaux, a écopé d'un rappel à la loi. Nos confrères de France 3 nous en disent plus.

: Il y a eu 73 rencontres entre la France et la Belgique dans l'histoire, en attendant la demi-finale de ce soir. J'ai décidé de vous raconter un moment peu glorieux pour les Tricolores : le match amical du 18 mai 2002, où les Bleus de Roger Lemerre ont pris de très haut la Belgique à quelques jours du Mondial au Japon et en Corée du Sud.









(FRANCK FIFE / AFP)



: Au moins dix personnes, dont huit civils, ont été tuées ce matin dans un attentat-suicide visant un véhicule des forces de sécurité afghanes dans les faubourgs de Jalalabad (est). Le kamikaze s'est présenté à pied et s'est fait exploser à proximité d'une station-service qui a aussitôt pris feu et brûlé pendant plusieurs heures.

: "Moi, ce à quoi je tiens, c'est que le Rassemblement national ait le droit au même traitement équitable que tout autre parti ou tout autre justiciable. Ça veut dire ni plus, ni moins."



Invité de BFMTV ce matin, Laurent Wauquiez a réagi à la retenue de 2 millions d'euros par la justice, qui enquête sur des emplois présumés fictifs d'assistants d'eurodéputés du Rassemblement national (RN, ex-FN)

: Exact, @thedeviltaker, mais c'est @Le Colosse qui a donné en premier la réponse que j'attendais 😄 ! Tous seront dans les tribunes du Krestovski Stadium à Saint-Pétersbourg pour assister à la demi-finale entre la France et la Belgique. Bravo aux nombreux lecteurs qui ont répondu, vous êtes hélas trop nombreux pour que je puisse passer tous vos commentaires !

: Ils vont assister ensemble à la demi-finale France-Belgique.

: Aucun n’a remporté la Coupe du monde 😊 J’ai bon ?

: Quel est le point commun entre Guy Roux, Jean-Pierre Papin, Emmanuel Macron, le président du club de Suresnes et Nicolas Sarkozy ? Vous avez trois minutes.

: Difficile de tout résumer en quelques lignes, @anonyme. Voici néanmoins trois des points centraux de la réforme de la Constitution étudiée à l'Assemblée à partir de cet après-midi :



• L'introduction de 15% de proportionnelle lors des élections législatives, qui hérisse particulièrement Les Républicains.



• La limitation du cumul des mandats dans le temps.



• La mention d'un statut spécifique à la Corse dans la Constitution, sans toutefois qu'un régime spécial soit accordé à l'île.



: Pourriez-vous nous expliquer cette vaste réforme dont nous avons assez peu entendu parlé ? Merci.

: Le trafic retrouve progressivement son rythme normal mardi matin sur les RER B et D, sur la ligne H du Transilien et sur l'Eurostar à Paris, après des perturbations causées par un "défaut sur un câble d'alimentation Enedis", indique la SNCF dans un communiqué.

: CNN a pu interroger l'un des plongeurs venu ravitailler en oxygène les adolescents piégés dans la grotte de Tham Luang. Il détaille en quoi cette mission est la "plus difficile de sa vie" : "La visibilité est très mauvaise, on ne peut voir que jusqu'à nos mains. Par ailleurs, les pierres sont parfois aussi aiguisées que des rasoirs et le passage est très étroit", explique-t-il.







(CNN / YOUTUBE)

: Pour le coup, cher lecteur anonyme, je ne me fais aucun souci à ce sujet. Lors du dernier match des Bleus, l'homme en noir était argentin alors que la France venait de sortir Lionel Messi et les siens de la compétition, et il avait dirigé la rencontre avec brio. Par ailleurs, sans être un expert, je m'attends à un combat physique moins intense que lors du dernier match. Mon seul pari pour ce soir sera que la rencontre ne se jouera pas sur coups de pieds arrêtés.

: Un arbitre uruguayen sera au sifflet alors que l’équipe de France a sorti l’équipe d'Uruguay en quarts... Qu'en pensez-vous ?

: @anonyme Ha ha, vous faites bien de rappeler que cette année a été noire pour les Bleus. D'ailleurs, le 18 mai 2002, l'équipe de France avait perdu un match amical contre les Belges, ce qui ne leur avait pas porté chance. La preuve avec cet article concocté par le meilleur d'entre nous, mon collègue Pierre Godon.

: La chanson de 2002 dans votre point sur l'actualité ?? Mais vous êtes fous !!

: Après une traque de huit années, les gardes forestiers du Territoire du Nord australien ont réussi à capturer un énorme crocodile marin de 600 kg et 4,70 m de long. Plus d'informations sur cette capture sidérante dans notre article.

: Secours et militaires se pressent ce matin aux abords de la grotte de Tham Luang, où les quatre derniers enfants et leur entraîneur de 25 ans ont passé leur 17e nuit. Voici des images qui viennent de nous parvenir.









(YE AUNG THU / AFP)



: Le coup d'envoi est dans onze heures, mais le match France-Belgique a déjà commencé sur les réseaux sociaux. Les comptes Twitter officiels des deux formations font monter la sauce...

: L'âge de l'enfant mort dans l'incendie n'a pas été précisé. Le feu a pris dans un immeuble d'habitation. L'origine du sinistre est pour le moment inconnue.

: Quatre adultes et un enfant sont morts ce matin dans un incendie à Pau (Pyrénées-Atlantiques), a appris franceinfo de source proche du dossier.

: Le site SNCF Transilien donne des nouvelles des perturbations en Ile-de-France. Le site envisage un retour à la normale vers 9 heures pour la ligne D et 11 heures pour la ligne H..

: Deux adolescents sont sous antibiotiques du fait de signes de pneumonie, mais leur état n'inspire pas d'inquiétude. Tous portent des lunettes de soleil afin de permettre à leurs yeux, privés de lumière pendant deux semaines, de se réhabituer progressivement au jour. Ils resteront hospitalisés durant une semaine pour bénéficier d'un suivi médical approfondi.

: On en sait davantage sur l'état de santé des enfants rescapés de la grotte de Tham Luang. "Les huit sont en bonne santé, pas de fièvre", a déclaré Jesada Chokedamrongsuk, responsable du ministère de la Santé publique.

: Il sera l'un des plus grands dangers pour la défense des Bleus. Mais Eden Hazard, star des Diables rouges, a longtemps porté dans son cœur l'équipe de France. Nos journalistes Romain Bonte et Fabien Magnenou vous racontent dans un article l'histoire du plus francophile des attaquants belges, que l'on voit à droite sur cette photo.