Clonage : peut-on reproduire ses animaux de compagnie ?

Cloner son animal de compagnie. En Corée du Sud, une entreprise le propose pour 88 000 euros, mais qu'en est-il en France et en Europe ? "C'est strictement interdit dans toute l'Europe depuis 2013, que ce soit pour les animaux domestiques ou pour les animaux d'élevage", éclaire Anthony Jolly, journaliste de France 2. "Dans les années 90 et 2000, des chercheurs français ont cloné des vaches, les dernières c'était en 2005", rappelle-t-il.

Le clonage coûte cher et fonctionne peu

"Le but, c'était d'améliorer la reproduction, puis le clonage a été abandonné pour plusieurs raisons. Les taux de réussite étaient assez faibles, entre 15 et 30%, le clonage était coûteux, autour de 10 000 euros, et obsolète. D'autres techniques se sont révélées à la fois plus efficaces et plus éthiques", explique Anthony Jolly. Dans le monde, 23 espèces au total ont été clonées.

