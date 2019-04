Arménie : la mémoire du génocide

Depuis 21 ans, des bénévoles d'une association marseillaise collectent et recoupent la mémoire des Arméniens rescapés du génocide. Près de 60 000 d'entre eux ont trouvé refuge à Marseille (Bouches-du-Rhône), notamment dans les quartiers nord de la ville. Dans un coin de l'atelier, Maryse Keusseyan restaure chaque année une cinquantaine de livres écrits en arménien.

Des milliers d'archives en accès libre

"Quand une langue d'un peuple est parlée, lue et écrite, ce peuple ne meurt jamais", dit-elle. Mais ce travail de mémoire ne s'arrête pas aux écrits, la culture et l'histoire de la diaspora arménienne se dévoilent aussi à travers la musique. Des milliers d'archives sont aujourd'hui numérisées. L'intégralité des recherches est désormais en accès libre sur le site internet de l'association Recherche et archivage de la mémoire arménienne.

