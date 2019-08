Amazonie, une catastrophe universelle

Plus le temps passe, plus la forêt amazonienne disparaît sous les incendies. Des colonnes de fumée s’étendent sur des dizaines de kilomètres et rien que sur ces deux derniers jours, 2 500 nouveaux foyers ont fait leur apparition, tous d’origine humaine. En effet, les propriétaires terriens et autres agriculteurs lancent ces grands feux pour déforester et étendre leurs cultures. Malheureusement, il arrive que ces incendies volontaires échappent totalement à leur contrôle, et s’étendent aux pays frontaliers du Brésil.

Un problème international

En Bolivie, 754 000 hectares de forêt sont ainsi partis en fumée, au point que la capitale La Paz suffoque dans l’air vicié. Ainsi, Juan Ramon Quintana, ministre de la Présidence, appelle à la coopération entre pays touchés. “Cela ne sert à rien d’agir si rien n’est fait simultanément au Brésil ou au Paraguay”, a estimé le responsable politique bolivien. Enfin en Colombie, des manifestations ont eu lieu devant l’ambassade brésilienne pour critiquer la politique de déforestation soutenue par l’actuel président brésilien, Jair Bolsonaro.

Le JT

Les autres sujets du JT