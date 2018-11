Zimbabwe : au moins 42 morts dans l'incendie d'un bus

Le bilan est lourd. Au moins 42 passagers d'un bus sont morts dans la nuit de jeudi à vendredi 16 novembre dans le sud du Zimbabwe a annoncé la police locale. Une bonbonne de gaz, appartenant à un passager, a explosé pour une raison encore inconnue.

"Nos effectifs sont sur les lieux de l'accident", a déclaré à l'AFP une porte-parole de la police.

"Une bonbonne de gaz appartenant à un des passagers est la cause probable du brasier qui a détruit le bus", a affirmé le quotidien gouvernemental The Herald (en anglais) sur Twitter. "Des dizaines de personnes sont mortes et d'autres ont été brûlées", a ajouté le journal.

#BrooklynBusAccidentUpdate



Assistant Commissioner Charity Charamba has confirmed that so far, 42 people have been confirmed dead after the accident. Several others are battling with serious burns.



Details to follow...@caesarzvayi@TafadzwaMugwadi @Michellehakata @HChikwanha pic.twitter.com/XQoZnWHumH