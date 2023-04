Tunisie : les autorités ferment les bureaux du parti islamiste Ennahdha

Le pouvoir tunisien poursuit sa répression contre le Mouvement de la Renaissance, alors que le pays est rongé par l'inflation et une crise de son système politique.

Nouveau tour de vis en Tunisie. Les bureaux du parti islamiste et conservateur Ennahdha ont été fermés par les autorités sur l'ensemble du territoire national mardi 18 avril, a déclaré un responsable du parti. Cette opération intervient au lendemain de l'arrestation du chef d'Ennahdha, Rached Ghannouchi, à son domicile de Tunis.

"Une force de police s'est présentée dans le siège principal du parti (à Tunis) et ordonné à tous ceux qui s'y trouvaient d'en sortir avant de le fermer", a affirmé à l'AFP un des dirigeants d'Ennahdha, Riadh Chaibi. "La police a aussi fermé les autres bureaux du parti partout ailleurs dans le pays et interdit toute réunion dans ces locaux", a-t-il ajouté.

Une vague d'arrestations après des propos polémiques

Agé de 81 ans, Rached Ghannouchi dirigeait le Parlement tunisien jusqu'à sa dissolution en juillet 2021. Il est l'opposant le plus en vue à être arrêté depuis le coup de force du président Kais Saied, qui s'était emparé des pleins pouvoirs après avoir mis les parlementaires au pas. L'arrestation du chef islamo-conservateur est survenue après des déclarations rapportées par des médias, dans lesquelles il expliquait que la Tunisie serait menacée d'une "guerre civile" si l'islam politique, dont est issu son parti, y était éliminé.Outre Rached Ghannouchi, deux autres responsables d'Ennahdha, Mohamed Goumani et Belgacem Hassan ont également été arrêtés lundi soir, a fait savoir le parti.

Depuis début février, les autorités ont incarcéré plus de vingt opposants et des personnalités, parmi lesquelles des ex-ministres, des hommes d'affaires et le patron de la radio la plus écoutée du pays, Mosaïque FM. Le président Kais Saied s'est aussi attiré les foudres de la communauté internationale après des propos racistes qui ont mené à des éruptions de violences contre les immigrés d'Afrique subsaharienne.