La chasse d’espèces protégées par des Qataris dans le désert provoque une grande colère en Tunisie

Le scandale n’en finit pas de secouer la Tunisie. Un convoi d'une trentaine de 4X4, renforcé par un hélicoptère, a été vu par des militants de la protection de l'environnement dans le nord-est du gouvernorat de Tozeur, dans le Sahara tunisien. Ils sont venus chasser gazelles, lièvres et outardes houbara, un échassier protégé, à l'aide de faucons et d'armes.

Une vidéo, mise en ligne par les militants, montre des chasseurs qui semblent être qataris, assurant chasser avec un "émir" et avoir l'autorisation des autorités tunisiennes.

"Nous avions alerté les autorités de ces risques de violation de la souveraineté et de destruction de notre faune, riche d'espèces rares et menacées", déplore la Ligue tunisienne des droits de l'Homme dans un communiqué (lien en arabe), soulignant que les Tunisiens eux-mêmes n'ont pas le droit de chasser ces animaux.

La Tunisie n'est pas à vendre, nous devons protéger notre fauneAbdelmajid Dabbar, Association Tunisie Ecologie

Le ministère de la Défense a assuré dans un communiqué n'avoir donné l'autorisation de survol à un hélicoptère, que pour des photos aériennes. Le ministère de l'Agriculture, quant à lui, a démenti avoir délivré la moindre autorisation de chasse.

La Fédération tunisienne des associations de chasseurs dément la version officielle. "Les forces de sécurité qui accompagnent ce convoi ont arrêté trois chasseurs qui essayaient de filmer la scène avec un téléphone portable", et leur ont confisqué téléphone, papiers et moyen de transport, a indiqué la Fédération.

C'est une chasse touristique pour laquelle ils ont payé et forcément obtenu une autorisation délivrée (en théorie) par le Ministère de l'Agriculture. Sachant que pour l'hélico et les armes, il faut aussi des autorisations du Ministère de l'Intérieur.

Sous d'autres cieux un scandale comme ça ferait sauter bien des têtes et même le gouvernement en entier. Le scandale est double. De un l'accès et les autorisations donnés et de deux le déni et le "foutage" de gueule après éclatement du... https://t.co/CJ2ENPetir