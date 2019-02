Tchad: un dangereux léopard de compagnie

Un léopard a blessé dix personnes le 14 février 2018 à N'Djamena, la capitale du Tchad, avant d'être abattu par les forces de l'ordre, ont rapporté des témoins à l'AFP. Utilisé comme animal de compagnie, il n'en demeure pas moins un animal sauvage et dangereux.

"Aux environs de 7h, le léopard est rentré dans la maison d'un colonel de l'armée où il a blessé cinq personnes, dont une femme", a indiqué Moussa Issa, un habitant du quartier d'Amsinene situé dans le nord de la capitale tchadienne où l'animal rôdait. Parmi les victimes figureraient des membres de la famille de l'officier, dont certains de ses enfants et son épouse.

Selon un autre habitant du quartier, il est ensuite entré dans une école primaire, où il a blessé quatre élèves et un enseignant.

Le coupable serait un animal domestique

"Il s'est ensuite dirigé vers le quartier voisin, non loin d'un camp militaire, c'est là qu'il a été abattu par les forces de l'ordre", a poursuivi Moussa Issa. Selon plusieurs habitants du quartier, le félin serait un animal domestique appartenant à un dignitaire de l'armée tchadienne.



L'ONG Panthera indique que le nombre de léopards a diminué d'au moins 40% en Afrique ces dernières années, mais il n'existe pas d'estimation fiable de leur population totale dans le monde. Le léopard est classé comme vulnérable sur la liste de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).



Les félins tels que léopards, guépards, jaguars sont très appréciés comme animaux de compagnie... Cet engouement a pour conséquence que "la survie des guépards" est ainsi "menacée par la mode des félins de compagnie", explique Le Monde.



"En un siècle, la population globale a chuté de quelque 100 000 guépards à moins de 7500 aujourd'hui et le déclin se poursuit. On estime ainsi qu'il n'y a plus que quelques centaines d'individus dans certains régions de l'Afrique de l'Est, comme l'Ethiopie ou le nord du Kenya. Des régions qui font partie des plus touchées par le commerce devenu aujourd'hui un trafic à grande échelle", précise de son côté le magazine Géo.

Léopard ou panthère ?

Curieusement, le nom scientifique du léopard est... Panthera pardus. Alors, le léopard est-il une panthère ? Réponse du site Maine-Coon and Friends : "Le léopard et la panthère sont du genre Panthera et ils désignent le même félin. Pour parler d'un léopard au pelage noir, on a plutôt tendance à utiliser le terme panthère noire. Le léopard n'est pas le mâle de la panthère."