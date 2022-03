Somalie : plus de 30 morts dans une double attaque dans le centre du pays

Plus tôt mercredi, au moins trois personnes avaient été tuées dans une attaque sur l'aéroport de la capitale somalienne Mogadiscio, cette fois revendiquée par les islamistes shebab.

La localité de Beledweyne, dans le centre de la Somalie, a été frappée par deux attaques successives mercredi 23 mars dans la soirée. "Les terroristes ont mené la première attaque avec un kamikaze et ont tenu prête une voiture chargée d'explosifs devant l'hôpital afin de faire plus de victimes", a déclaré jeudi 24 mars un responsable de la police locale, Isak Ali Abdulle, cité par l'AFP. La deuxième explosion à elle seule a tué plus de 30 personnes, a-t-il ajouté.

Deux députés parmi les victimes

La première attaque a tué deux députés sortants, dont l'élue Amina Mohamed Abdi, qui faisait campagne pour sa réélection, ainsi que "plusieurs" de ses gardes. "Après [la première] explosion, les morts et les blessés ont été emmenés comme d'habitude à l'hôpital principal (...) mais la deuxième explosion qui venait d'une voiture piégée a eu lieu en face de l'hôpital", a ajouté le policier.

Mercredi matin, au moins trois personnes avaient été tuées dans une attaque sur l'aéroport de la capitale somalienne Mogadiscio, enceinte sous haute protection abritant des bureaux de l'ONU, des ambassades et une base de la force de l'Union africaine (Amisom). Cette dernière a été revendiquée par les islamistes shebab.