Maurice signe un partenariat avec les Reds de Liverpool pour attirer touristes et investisseurs

Spot touristique et centre d'affaires reconnus, l'île Maurice a signé le 20 juillet pour trois ans un partenariat avec les champions d'Angleterre 2020 du Liverpool Football Club.

En devenant partenaire officiel de l’équipe des Reds de Jürgen Klopp, Maurice profitera "de toute une série d'atouts numériques, de médias sociaux et de marketing", selon le site ilemaurice-tourisme.info.

Liverpool FC has today announced a new global partnership with the Economic Development Board Mauritius as the club’s official economic development partner.https://t.co/kEockYHnqq#Mauritius #GlobalPartner #LFC #PremierLeagueChampion