Il y a plus de suicides en Afrique que dans le reste du monde, selon l'OMS

Six des dix pays qui ont les taux de suicide les plus élevés sont sur le continent africain.



L'Afrique enregistre "le taux le plus élevé de décès par suicide au monde". Afin d'attirer l'attention sur "la gravité" de la situation, la région africaine de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé le 6 octobre 2022 le lancement d'une campagne de sensibilisation pour prévenir les suicides sur le continent. "Environ 11 personnes sur 100 000 se donnent la mort dans la région africaine, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de neuf cas de suicide pour 100 000 habitants", indique le communiqué de l'OMS.

La zone Afrique de l'agence onusienne abrite "six des dix pays ayant les taux de suicide les plus élevés au monde". "La pendaison, l’intoxication par des pesticides, dans une moindre mesure la noyade, l’utilisation d’une arme à feu, le plongeon dans le vide ou le surdosage de médicaments" sont les moyens les plus utilisés par les Africains pour mettre fin à leur vie. Sur le continent, "une tentative de suicide sur 20 aboutit".

La santé mentale fait partie intégrante de la santé et du bien-être au sens large. Pourtant, un nombre trop important de personnes qui ont besoin d’aide dans notre région pour des problèmes de santé mentale ne la reçoivent pas. Le moment est venu de changer radicalement cette situation Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique Communiqué

A l'origine de cette mauvaise prise en charge, le manque de moyens "pour traiter et prévenir les facteurs de risque, notamment les troubles mentaux, qui touchent en ce moment 116 millions de personnes, contre 53 millions en 1990". L'OMS espère, à travers cette campagne sur les réseaux sociaux qui vise à atteindre 10 millions de personnes dans les prochaines semaines, mobiliser les décideurs politiques afin qu'ils investissent davantage dans les programmes consacrés à la santé mentale.

Manque de moyens matériels et humains

"Des investissements importants doivent être réalisés pour s’attaquer au fardeau croissant des maladies chroniques et des maladies non infectieuses telles que les troubles mentaux qui peuvent déboucher sur le suicide en Afrique", a déclaré Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique. "Les problèmes de santé mentale représentent jusqu’à 11% des facteurs de risque associés au suicide", précise l'OMS.



Aujourd'hui, les Etats africains consacrent, en moyenne, "moins de 50 centimes de dollar par habitant à la santé mentale", ce qui est "en deçà des 2 dollars par habitant recommandés pour les pays à faible revenu". Les professionnels sont également rares et se concentrent dans les centres urbains. La zone Afrique de l'OMS ne compte "qu'un psychiatre pour 500 000 habitants, ce qui est 100 fois inférieur à la recommandation de l’OMS"



En août 2022, les ministres africains de la Santé se sont fixés des objectifs à l'horizon 2030 afin d'améliorer les soins en matière de santé mentale. A cette date, par exemple, "tous les pays devront s’être dotés d’une politique ou d’une législation" dans le domaine et 60% d'entre eux devront la mettre en œuvre.