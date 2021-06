Famine : l'Union européenne promet une aide de 250 millions d'euros

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé mercredi que cette contribution était destinée à "lutter contre la faim" en Afrique, en Afghanistan et au Venezuela.

L'Union européenne se mobilise contre la famine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé mercredi 9 juin que l'UE allait accorder une aide humanitaire de 250 millions d'euros pour "lutter contre la faim" en Afrique, en Afghanistan et au Venezuela.

Cette contribution répond à un appel des Nations unies et doit renforcer le système alimentaire mondial, a expliqué Ursula von der Leyen. Cinquante millions d'euros seront notamment destinés aux pays du Sahel et d'Afrique de l'Est, sérieusement affectés par les conséquences du changement climatique.

La famine menace 34 millions de personnes

Les 250 millions d'euros débloqués proviennent du budget de l'UE et seront alloués aux pays confrontés à une grave insécurité alimentaire, alors que la pandémie de Covid-19 a entraîné une augmentation des besoins humanitaires. En mars, les Nations unies avaient prévenu que la famine menaçait 34 millions de personnes dans le monde et que le nombre de cas de famine aiguë allait augmenter dans plus de 20 pays.

Cette annonce de la Commission européenne intervient avant le prochain sommet du G7, du 11 au 13 juin au Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, fait d'ailleurs l'objet de vives critiques après avoir annoncé qu'il souhaitait réduire le budget consacré par son pays à l'aide au développement.