Afrique du Sud : la "Chrysalis Academy" veut offrir un avenir aux jeunes des quartiers du Cap gangrénés par les gangs

La "Chrysalis Academy" met à disposition de jeunes Sud-Africains une structure où discipline et formation leur permettent de sortir de l'enfer des gangs.

En raison du nombre croissant de gangs dans la ville portuaire du Cap, le nombre d'homicides en 2021 a été le plus élevé d'Afrique du Sud avec 64 meurtres pour 100 000 habitants contre 37 à Johannesburg. A titre de comparaison, ce taux est de 5,5 à New York et de seulement 1,2 à Paris.

La région a créé la Chrysalis Academy afin d’aider les jeunes à s’éloigner de cette violence. Dans cet établissement où téléphones portables, cigarettes et stupéfiants sont strictement interdits, les jeunes apprennent la discipline et acquièrent des compétences professionnelles.

Dix photos d’Alessandro Iovino, qui est allé à la rencontre d’un groupe de jeunes femmes pour l’AFP, racontent leur quotidien.