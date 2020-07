A Johannesburg, le complexe de loisirs Montecasino a rouvert, mais la foule n’est pas au rendez-vous

Début juillet, l’Afrique du Sud a assoupli progressivement les restrictions liées à la pandémie de coronavirus et ouvert espaces publics et lieux de divertissements.

Près de 10 millions de personnes se rendent chaque année au complexe de Montecasino qui compte plusieurs salles de cinéma et de spectacles, des bars, des restaurants et des boîtes de nuit… Habituellement, le soir, beaucoup y viennent aussi pour jouer dans les nombreux casinos où machines à sous et tables de jeux ne désemplissent pas. Mais le pays compte le plus grand nombre personnes infectées par le coronavirus sur le continent, avec près de 180 000 cas. Une situation qui freine l’engouement des visiteurs.

11 photos de Michele Spatari accompagnent ce récit.