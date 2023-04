Sénégal : neuf tirailleurs enfin de retour dans leur pays

Neuf tirailleurs, qui ont combattu pour la France, notamment en Indochine et en Algérie, sont arrivés dans la soirée du 28 avril au Sénégal. Ils vont pouvoir y vivre tout en conservant leurs pensions. Un retour empreint d'émotions.

Il s’agit probablement de leur dernier combat et de leur dernière victoire après une longue bataille contre l’administration française. Neuf tirailleurs sénégalais sont arrivés au Sénégal dans la soirée du 28 avril et sont tombés dans les bras de leurs proches. Ils ont entre 85 et 96 ans et vont pouvoir finir leur vie chez eux. "Très heureux de retrouver ma famille, mes frères, mes enfants", confie Oumar Dieme, tirailleur sénégalais.



Le gouvernement octroie une dérogation

Les neuf hommes ont combattu pour la France au cours des guerres d’Indochine et d’Algérie. Malgré cela, ils avaient l’obligation de rester en France six mois par an minimum s’ils voulaient conserver leur allocation vieillesse de 950 euros par mois. Le gouvernement français vient de leur octroyer une dérogation, grâce entre autres, au combat d’une petite-fille de tirailleur. Après leur arrivée, les tirailleurs ont immédiatement été reçus au palais présidentiel en grande pompe et ont été décorés.