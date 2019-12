Le musée des Civilisations noires de Dakar accueille l’exposition itinérante Prête-moi ton rêve

Après le Maroc, la deuxième étape de cette exposition panafricaine s'arrête au Sénégal.

Du 6 décembre 2019 au 28 janvier 2020, la capitale sénégalaise propose de découvrir une cinquantaine d'œuvres de 28 artistes de renommée internationale à travers l'exposition itinérante Prête-moi ton rêve. La manifestation est organisée par la Fondation pour le Développement de la culture contemporaine africaine.

"Cette exposition s'inscrit dans le désir de l'art africain de se prendre en charge et se donne pour objectif de connecter une constellation de créateurs incarnant la vitalité artistique africaine dans sa globalité géographique et sa diversité culturelle, afin de faire briller leurs œuvres sur leur continent. Par son itinérance et avec l’appui de son écosystème, cette exposition amorce une dynamique artistique interafricaine qui favorise la circulation des œuvres de ces artistes dans leur continent et suscite l'écriture de sa propre histoire de l’art", déclare Brahim Alaoui, commissaire artistique de cette manifestation.

Franceinfo Afrique vous présente 12 des œuvres exposées.