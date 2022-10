Aviation : l'épreuve du Sahara pour le rallye de l'aéropostale

Sur l'aéroport de Dakhla dans le Sahara occidental, le jour se lève bien après les pilotes. Ces derniers se préparent à affronter le désert malgré des conditions météorologiques difficiles. "On va avoir du vent de sable, c'est inconnu en France, donc ça va être une petite expérience", témoigne une pilote, prête à prendre le départ. Des orages sont également prévus au-dessus de la Mauritanie où doit se dérouler le ravitaillement. Le rallye doit atteindre Saint-Louis au Sénégal en fin de journée. Pierre, Emmanuel et Benoît doivent y livrer leur cargaison spéciale à l'hôpital de la ville. "C'est pour ça qu'on a fait ce vol", avoue l'un d'eux.



"C'était un peu rock n' roll "

Quelques minutes avant le départ, c'est l'heure des dernières vérifications, alors que les rafales de vent atteignent déjà plus de 50 km/h et que la visibilité est réduite au-dessus du Sahara. Découvrir ces paysages et se glisser dans la peau des premiers aviateurs de l'Aéropostale comme Antoine de Saint-Exupéry, c'était un rêve pour Pierre. Après trois heures de vol intense, la pluie se met à tomber et l'ambiance se tend, car l'atterrissage dans ces conditions est particulièrement délicat. "C'était un peu rock n'roll", ironise Pierre. Tous les pilotes du rallye se posent les uns derrière les autres et la météo les empêche de repartir vers le Sénégal. Chacun s'abrite en attendant une accalmie pour rejoindre Saint-Louis.