Ile Maurice : de nouvelles doses du vaccin indien contre le Covid-19

Les autorités mauriciennes ont réceptionné 200 000 nouvelles doses du vaccin indien, Covaxin, le 19 mars 2021. Ce nouvel arrivage permet à l'Ile Maurice de poursuivre sa campagne de vaccination. Selon le journal mauricien L'Express, citant le ministre du Transport Alan Ganoo, c’est "la troisième fois" que le pays reçoit des dons de l'Inde qui offre notamment son vaccin, réservé en priorité à sa population, à des "pays amis".

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a démarré le 26 janvier 2021 avec le vaccin AstraZeneca administré en priorité aux soignants et aux acteurs de l'industrie touristique. Bien qu'entrée dans une phase plus massive début mars, elle a été interrompue à cause du confinement décidé du 9 au 25 mars et qui a été prolongé jusqu'au 30 mars afin de faire face à la résurgence des infections que connaît l'île depuis le 5 mars. Les autorités sanitaires voulaient ainsi protéger les personnes âgées et celles à risque concernées par cette nouvelle phase de la campagne.

Atteindre l'immunité collective d'ici l'été

Pour vacciner sa population dans les prochaines semaines, Maurice compte sur une panoplie de sérums. Ainsi, selon L'Express, "outre les 200 000 doses de Covishield (AstraZeneca) et les 200 000 doses de Covaxin déjà réceptionnées, a indiqué le ministre de la Santé Kailesh Jagutpal devant les députés le 23 mars 2021, le gouvernement s’est aussi procuré 200 000 doses additionnelles du Covishield et 250 000 doses du vaccin russe Spoutnik V". Maurice attend également 100 000 doses du vaccin chinois Sinopharm qui "seront aussi offertes dans les semaines à venir", celles du vaccin Janssen produit par Johnson & Johnson, et Pfizer "qui seront distribuées par l’Union africaine".

En répondant à la question du chef de l'opposition, Xavier-Luc Duval, le ministre de la Santé a également indiqué à l'Assemblée qu'"entre 62% et 74%" de la population, estimée à plus de 1,2 million d'habitants, serait vaccinée "d'ici août". Ce qui permettrait à l'état insulaire d'atteindre l'immunité collective. La vaccination est aussi un prérequis à la relance de l'industrie touristique dont l'économie de l'île dépend.