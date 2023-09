Durée de la vidéo : 4 min

A la suite du tremblement de terre qui a touché le Maroc, la solidarité s’organise pour venir apporter des produits de première nécessité aux différents villages touchés par le séisme. Brut a suivi Kamel et son équipe de bénévoles.

Plus de 500 000 euros, c’est ce qu’ont pu récolter Kamel et les autres bénévoles grâce à leur cagnotte, “La source jeune”. “Du plus pauvre au plus riche, tout le monde donne. C’est incroyable, la solidarité” explique l’organisateur. Vivres, produits d’hygiène et de première nécessité, c’est ce que livrent les bénévoles tous les jours aux villages touchés par la catastrophe. “Quand il faut se lever pour le peuple, tout le monde est là, et pour aller au bout, aider ces pauvres gens qui ont besoin de nous. C'est nos frères en fait, donc il faut qu'on les aide” affirme Samir, bénévole.

“C’est l’éthique du Marocain, la solidarité, le partage, l'hospitalité, c'est notre force”

“On est dans l'obligation d'intervenir. On est dans "l'obligation", en fait pour nous, il n'y a même pas à réfléchir” ajoute Kamel. Sur les réseaux sociaux, il reçoit des appels à l’aide de villages marocains. Avec son équipe et des contacts sur place, il recoupe les informations puis s'organise pour acheminer le plus rapidement possible les produits. De la levée du jour jusque tard dans la nuit, ils s’affairent pour organiser efficacement les livraisons. Prochaine étape pour eux : aider au relogement des sinistrés. “L’hiver arrive vite et il y a urgence. Du coup, là, on a fait tous les devis. On attend la production (de maisons mobiles), c’est vraiment la prochaine étape. Et là, on va avoir encore besoin de vous, ça sera la dernière et j'espère que ça sera sur le long terme” confie Kamel.