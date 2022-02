Maroc : l’émotion et les hommages du monde entier après la mort de Ryan

C’est sans vie que le corps de Ryan a été extrait du puits dans la soirée du samedi 5 février à Bab Berred, au Maroc. Le petit garçon n’a pas survécu à ces cinq jours passés à 32 mètres sous terre. Ni les efforts acharnés des secouristes, ni le soutien de tout un pays n’auront suffi. Quelques minutes plus tôt, ses parents ont pu entrer dans le tunnel creusé par les sauveteurs. Ils en sont ressortis le visage dévasté par le chagrin. Puis le roi du Maroc en personne a appelé le couple endeuillé pour présenter ses condoléances. C’est sous les prières et les acclamations de la foule que l’ambulance a quitté les lieux.

Le Maroc et le monde entier endeuillés



Le Maroc est endeuillé, mais au-delà de ça, ce sont les internautes du monde entier, anonymes comme célèbres, qui ont célébré la mémoire de Ryan et le courage des secouristes. En français et en arabe, Emmanuel Macron partage la peine de la famille et de tout un peuple. Les humoristes Jamel Debbouze et Gad Elmaleh ont également partagé la photo de l’enfant sur leur compte Instagram. Le visage et les dessins du petit Ryan sont partout sur la Toile.