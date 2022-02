Maroc : le pays entier est endeuillé après le décès du petit Rayan, tombé au fond d’un puits

Un épilogue tragique après des jours et des jours de travail pour sauver le petit Rayan, tombé au fond d’un puits. Mais dimanche 6 février, tout le Maroc est en deuil. Des dizaines de secouristes ont transporté sa civière, et une haie d’honneur a été organisée en son hommage. Le roi du Maroc, Mohammed VI, a appelé en personne les parents de l’enfant pour transmettre ses condoléances. "Je voudrais exprimer toute ma gratitude à chaque personne qui nous a aidés", a réagi Khaled Aourram, le père de Rayan.

Le pape François adresse ses pensées



"C’est le destin et nous ne pouvons rien faire. Mes sincères remerciements à ceux qui […] ont été à nos côtés", a poursuivi sa mère, Khaled Aourram. La foule était rassemblée autour des secouristes et de la famille pour les soutenir, avec de nombreuses prières. Le Maroc est endeuillé, et l’émotion a dépassé les frontières du pays. Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Emmanuel Macron ou encore le pape François ont adressé leurs pensées à Rayan. Ses funérailles sont prévues lundi 7 février.