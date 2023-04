Mali : dix civils et trois soldats tués dans un "regain d'incidents terroristes perfides", rapportent les autorités

Tôt samedi matin, des assaillants ont pris d'assaut la zone de l'aéroport de Sévaré, dans le centre du pays.

Dix civils et trois soldats ont été tués, alors que 88 jihadistes ont été "neutralisés" lors de multiples incidents survenus samedi 22 avril au Mali, a annoncé le gouvernement. Les autorités ont qualifié cette vague de violences de "regain d'incidents terroristes perfides".

Tôt samedi matin, des assaillants ont pris d'assaut la zone de l'aéroport de Sévaré, dans le centre du pays. Ils ont fait exploser des voitures piégées qui ont "entraîné l'effondrement de quelques maisons" et fait "10 morts et 61 blessés" parmi les civils, a précisé l'exécutif malien. Deux élus locaux et une source diplomatique ont désigné le lieu de l'attaque comme étant un camp abritant des troupes russes.

Quatre fortes explosions ont été entendues, suivies de tirs à l'arme automatique, ont raconté à l'AFP plusieurs personnes sur place. De la fumée a également été aperçue près de l'aéroport. L'armée malienne a depuis repris le contrôle de la zone.