Madagascar : les falaises de Tsaranoro donnent le vertige

En plein cœur de Madagascar, la vallée de Tsaranoro abrite un trésor, une merveille que Hery Rakotomalala aime aller admirer de bon matin en parapente. Un bloc de granit de 800 m de haut se dresse devant lui. Cette falaise est devenue dans le monde entier une légende, un défi pour les grimpeurs. Deux moniteurs d'escalade français vont tenter son ascension. Jérôme Sobczak et Didier Hoarau, accompagnés de leur guide malgache. Ils sont venus depuis La Réunion pour gravir le Tsaranoro. L'approche est difficile : 1h30 de marche dans les herbes hautes.

L'ascension nécessite beaucoup d'endurance

L'ascension peut enfin commencer. Au début oblique, la pente devient de plus en plus abrupte. Mètre après mètre, le groupe prend de l'altitude. Le guide, lui, a plus de mal. C'est la première fois qu'il grimpe cette paroi à cet endroit-là. Il profite de l'expérience des moniteurs français et de leurs conseils. Heureusement que le matériel est là pour empêcher une chute vertigineuse. Sur une telle distance, plus que la technique, c'est surtout une question d'endurance. Alors, forcément, quand le groupe voit arriver le sommet, la fierté est grande. La falaise du Tsaranoro est devenue avec le temps le gagne-pain de toute une vallée.

