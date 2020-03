Vanille : les plantations précieuses de Madagascar et de la Réunion

C'est l'un des goûts préférés des Français. La vanille est très demandée partout dans le monde, et sa production explose. Madagascar produit 80% de la vanille mondiale. Fruit d'un long processus de maturation, cette épice demande un an et demi pour devenir la gousse marron que l'on connait. Mais entre la première plantation et les premières plantes, il faut attendre cinq ans. Une patience qui se révèle souvent fructueuse lorsqu'un pied donne près d'un kilo de gousses.

Une particularité pour la vanille de la Réunion

Sur l'île de la Réunion, la vanille est aussi la star, même si l'île ne produit que 1% de la consommation mondiale. Sa particularité : elle pousse sur un territoire volcanique, ce qui en fait un produit d'exception.

Le JT

Les autres sujets du JT