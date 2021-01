Le Kenya toujours en lutte contre ses déchets plastiques

Malgré l’interdiction du plastique sur son territoire et les contrôles contre les importations illégales, les déchets plastiques n’ont pas entièrement disparu du paysage.

Au Kenya, suite à l’interdiction d’utiliser des sacs en plastique, 80% de la population a cessé de le faire. Pourtant, le bilan pour éradiquer ce matériau reste mitigé. Il existe en effet d’innombrables objets en plastique qui finissent, la plupart du temps, jetés dans la nature.

Malgré plusieurs programmes de recyclage et le travail de sociétés privées, la tâche reste immense. Et aujourd’hui, les millions de tonnes de déchets récupérées par le Kenya en provenance notamment des Etats-Unis posent un véritable problème, selon les observateurs et les écologistes.

Si, pour les habitants des bidonvilles de Nairobi, il est pratiquement impossible de recycler tous les déchets faute de structure appropriée suffisante, petits commerces, églises, maisons… tout y est fabriqué à base de sacs en polypropylène recyclé.

14 photos de Donwilson Odhiambo, qui s’est rendu auprès des plus pauvres, illustrent ce propos.