Kenya : Ocean Sole, société de recyclage de tongs, lutte à sa façon contre la pollution des déchets plastiques sur les plages

Selon diverses estimations, entre 19 et 23 millions de tonnes de plastiques viennent s'accumuler dans les eaux du globe chaque année, dont une grande partie finit sur les plages. En récupérant et en recyclant cette matière, une entreprise lutte contre la pollution.

Le fléau croissant des déchets plastiques sera au cœur des négociations, le 28 février à Nairobi, au Kenya, lors de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement. Les gouvernements seront exhortés à convenir d'un cadre pour réduire cette pollution "de la source à l'océan", ainsi qu'à développer les techniques de recyclage déjà existantes. Car moins de 10% du plastique est recyclé et la majorité vient engorger décharges et océans.

Les plages de sable fin, comme celles de Kilifi, au sud de la côte kényane baignée par l'océan Indien, ne sont pas épargnées. Mais depuis plus d’une décennie, une entreprise a trouvé un moyen judicieux pour faire face à la pollution en transformant les détritus, et notamment les tongs, ces sandales légères et bon marché plébiscitées à travers le monde, en jouets et objets de décoration.

12 photos de Simon Maina illustrent ce reportage de l'AFP.