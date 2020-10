Sénégal : le peintre Roméo Mivekannin libère les âmes du peuple noir

L’exposition qui lui est consacrée à Dakar nous confronte à la représentation du corps noir dans l'art et l'Histoire.

Dans une exposition présentée dans la capitale sénégalaise jusqu’au 20 novembre 2020, l’artiste, né en 1986 au Bénin, interroge la place des Noirs à travers leur histoire, marquée par l’esclavage et la colonisation. Dans une œuvre inspirée d’une iconographie occidentale, "il met à jour les rouages de la représentation qui portent les systèmes de domination et y introduit une critique subtile, à la frontière entre réécriture d’une mémoire collective et réparation d’une fracture identitaire personnelle", déclare la Galerie Cécile Fakhoury.

5 tableaux de Roméo Mivekannin illustrent ce propos.