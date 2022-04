Le plasticien sud-africain Andrew Ntshabele expose à Paris une chronique de la vie à Johannesburg pendant le Covid

Ses toiles sont exposées pour la première fois en France.

L’exposition Peintures consacrée à Andrew Ntshabele est visible jusqu’au 21 mai 2022 à la Loo & Lou Gallery à Paris.

Dans sa série There is a shaking in society, ses personnages, cueillis dans la rue et posant sur des grands fonds faits d’articles de journaux, décrivent le quotidien des habitants de Johannesburg pendant la pandémie de Covid-19.