Afikaris présente avec "We paint humans", la jeune scène artistique camerounaise

Cette exposition, souligne la richesse et la diversité de ce nouveau souffle dans la peinture camerounaise.

De nombreuses initiatives comme Doual’Art (1991), le Cercle Kapsiki (1998) ou encore la Douala art fair (2018) sont à l’origine de cette effervescence dans l’art au Cameroun. Avec l’exposition We paint humans, Afikaris met en lumière le travail de Jean David Nkot, Salifou Lindou, Moustapha Baidi Oumarou et Anjel, des peintres aux techniques et à l’esthétique différentes. Que ce soit pour dénoncer, critiquer ou transmettre un message d’espoir, leurs œuvres trouvent aujourd’hui une résonance sur la scène internationale.