O’Plérou Grebet, le "Andy Warhol" africain des émojis

Depuis deux ans, le jeune graphiste de 22 ans, crée des émojis pour raconter son pays, la Côte d'Ivoire, mais aussi le continent africain.

O’Plérou Grebet a été influencé autant par les grands noms de la peinture occidentale que par des artistes ivoiriens. Frédéric Bruly Bouabré, créateur d'un alphabet universel et de milliers de dessins, véritable encyclopédie des savoirs du monde, et Loza Maléombho, qui célèbre la diversité culturelle font partie de ses références. O’Plérou Grebet, en "explorateur créatif", comme il aime à se définir, veut lui aussi transmettre et partager sa culture. Pour ce faire, il a eu l'idée de réaliser des émojis 100% africains.