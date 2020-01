"Déchiffrer la forêt au lieu de la défricher" propose l'Abidjan Green Art

Pour appréhender la nature de nouvelle manière, des sculptures éphémères ont été créées au milieu de la forêt d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire.

En novembre et décembre 2019, pendant 12 jours, s'est tenue au parc national du Banco en Côte d'Ivoire, l'Abidjan Green Art (l'AGA), la première biennale des arts pour la forêt et l’environnement. Ce projet initié par Jems Koko Bi, sculpteur et défenseur de la nature a réuni plusieurs artistes internationaux. Prières, danses, ateliers et conférences ont aussi été proposés.