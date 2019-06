Au Cameroun, le football féminin gagne du terrain

Dans la capitale Yaoundé, la première académie de football professionnel pour les femmes a été lancée. Malgré les a priori, les jeunes filles du pays se passionnent pour le ballon rond.

La photographe Zohra Bensemra et la journaliste Josiane Kouagheu de l'agence Reuters ont suivi pendant plusieurs jours en mai 2019, le quotidien, les entraînements et les matchs de deux adolescentes, Gaelle Dule Asheri et Ida Daniela Pouadjeu, licenciées de la Rails Football Academy (RFA).