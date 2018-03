DIRECT. Attaque à Ouagadougou : le parquet de Paris ouvre une enquête pour "tentative d'assassinat terroriste

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BURKINA

: L'agence Reuters vient de partager des photos montrant des hommes s’échappant de l’état-major des armées à Ouagadougou pendant l’attaque.







(ANNE MIMAULT / REUTERS)

: Le parquet de Paris ouvre une enquête pour "tentative d'assassinat terroriste"

: L'attaque de Ouagadougou (Burkina Faso) n'a pas fait de victime française, selon une source diplomatique française.







: Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, réagit dans un communiqué après l'attaque de Ouagadougou : "Des attaques ont visé ce matin plusieurs lieux à Ouagadougou, dont l'ambassade de France. Les forces de sécurité burkinabè sont mobilisées contre les assaillants, avec le soutien des forces chargées de la sécurité de notre ambassade en vue de réduire la menace (...). Des consignes de sécurité sont diffusées au fur et à mesure à l'attention des Français présents sur place. Leur sécurité est ma priorité."

: Contacté par nos confrères de Jeune Afrique, le maire de Ouagadougou, Armand Béouindé, confirme que "l’ambassade de France a été prise pour cible, ainsi que l’état-major." L'attaque aurait été menée par "une dizaine d’assaillants", qui "ont fait sauter une voiture bourrée d’explosif" à l’entrée du bâtiment.

: Joint par nos confrères de Jeune Afrique, le ministre de la Défense burkinabé, Jean-Claude Bouda, estime qu'il s’agit d’une "attaque terroriste." .

: Quatre assaillants ont été tués, précise le Service d'information du gouvernement burkinabé sur sa page Facebook.







: Cela concerne l'ambassade de France et l'Institut français, les deux lieux se trouvant à proximité.



: La situation est sous contrôle pour les bâtiments français à Ouagadougou (Burkina Faso), selon le ministère des Affaires étrangères contacté par France 2.

: Emmanuel Macron est "tenu informé en direct de l'évolution de la situation", selon un communiqué de l'Elysée transmis à l'AFP.

: Bonjour @anonyme, pas de bilan pour l'instant. Surtout, la situation semble assez confuse sur place. L'ambassade de France au Burkina Faso vient de publier un nouveau message sur Facebook, expliquant qu'il n'y avait "pas de certitude à ce stade sur les lieux visés."





: Un bilan deja ?

: "On entend les hélicoptères se déployer ainsi que la gendarmerie", explique Mohamed. Cet habitant de Ougadougou vient de transmettre à franceinfo des photos qu'il a prises de l'attaque.























: L'AFP vient de nous faire parvenir ses premières photos de l'attaque à Ouagadougou.











(AHMEDOUOBA / AFP)



: Souleymane a maintenant quitté son bureau pour se mettre à l'abri. Il décrit la panique dans les rues : "C'était la débandade. Tout le monde cherchait à se mettre à l'abri".

: "Je travaille non loin du rond-point des Nations unies où a eu lieu l'attaque. On a d'abord entendu une explosion qui a fait tomber l'ordinateur de mon collègue et a fait trembler les bureaux", me raconte Souleymane, un habitant de Ouagadougou. "Puis les tirs ont suivi, ça a duré pendant 45 minutes. C'était la panique totale."

: Le ministère des Affaires étrangères français fait le point sur la situation à Ouagadougou. "Des fusillades ont eu lieu à Ouagadougou. Les forces de l'ordre sont en cours d'intervention et des mesures de sécurité renforcées pourraient être prises par les autorités, écrit le Quai d'Orsay sur son site internet. Il est recommandé de suspendre tout déplacement en ville jusqu'à nouvel ordre et rester confiné dans un lieu sûr, respecter les consignes des autorités locales, se tenir informé de l'évolution de la situation, rassurer ses proches."

: Une journaliste franco-burkinabée confirme avoir entendu une explosion dans les locaux de l'état-major.







: Sur Facebook, la police nationale du Burkina Faso adresse un message aux habitants.











: Sur Twitter, le diplomate Jean-Marc Châtaigner, nommé envoyé spécial de la France pour le Sahel, qualifie les événements à Ouagadougou "d'attaque terroriste".

: Selon un journaliste de l'AFP, des tirs intenses ont été entendus dans le centre de la capitale, ce matin. Selon des témoins, cinq hommes armés sont sortis d'une voiture. Ils ont ouvert le feu sur des passants avant de se diriger vers l'ambassade de France.







: Plusieurs internautes (et notamment des journalistes) ont publié sur Twitter des photos de l'attaque en cours.

: L'ambassade de France à Ouagadougou vient de publier un message sur sa page Facebook.













: Une attaque visant l'ambassade de France et l'Institut français est en cours à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Suivez notre direct.