VIDEO. "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs" : le discours visionnaire de Jacques Chirac à Johannesburg

Visionnaire et pessimiste. Il y a 17 ans, alors qu'aujourd’hui le sort de la Terre est au centre de toutes les préoccupations, Jacques Chirac décédé ce jeudi 26 septembre voyait juste.

Le 2 septembre 2002, dans le cadre du sommet de la Terre de Johannesburg en Afrique du Sud, l'ancien chef de l'État a prononcé un discours historique et vibrant. "La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer, et nous refusons de l'admettre", alertait-il.

Des mots qui résonnent aujourd'hui avec justesse. "La Terre et l'humanité sont en péril, et nous en sommes tous responsables. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas", lançait Jacques Chirac.