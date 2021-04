"Somnyama Ngonyama − Salut à toi, lionne noire !", première monographie de l’artiste et "activiste visuelle" sud-africaine, Zanele Muholi

L’artiste et militante est engagée de longue date contre l’homophobie et la haine raciale.

Zanele Muholi, artiste et militante sud-africaine née en 1972, présente dans Somnyama Ngonyama − Salut à toi, lionne noire ! 96 autoportraits qui questionnent la représentation du corps noir, l’injustice et la place de la femme noire dans la société d’aujourd’hui. Cette monographie est accompagnée de 24 textes inédits de poètes, auteures et commissaires d’exposition placés en regard des images.

Un entretien avec Renée Massai, conservatrice en chef au musée Autograph ABP de Londres, centre d’art dédié à l’exploration de l’identité par le biais de la photo et du film, referme cet ouvrage.

Les huit photos de Zanele Muholi et textes présentés sont tous extraits de Somnyama Ngonyama − Salut à toi, lionne noire !, beau livre édité par delpire&co en 2021.