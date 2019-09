Afrique du Sud : nouveau traitement prometteur contre la tuberculose

Un cocktail de médicaments plus léger et un traitement beaucoup moins long guérit des malades atteints de tuberculose multirésistante.

En Afrique du Sud, entre 300 et 350 personnes meurent chaque jour de la tuberculose. Selon le dernier bilan de l'OMS (2018), cette maladie a tué près de 1,7 million de personnes en 2017 dont 75 000 en Afrique du Sud.

La tuberculose est la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. Chaque année, dix millions de personnes sont infectées selon l'OMS, dont 60% sont concentrées dans six pays : l’Inde, l’Indonésie, la Chine, le Nigeria, le Pakistan et l’Afrique du Sud. Mettre un terme à l’épidémie d’ici à 2030 est l'un des 17 objectifs de développement durable adoptés en 2015 par les états membres des Nations unies.

En Afrique du Sud, un nouveau traitement redonne espoir aux malades. Huit photos de Michele Spatari prises en août 2019 à l'hôpital Sizwe de médecine tropicale à Johannesburg illustrent ce propos.