Afghanistan : une attaque d'un hôtel à Kaboul fait au moins trois morts et 18 blessés, selon l'ONG Emergency

D'après le porte-parole des talibans, "trois assaillants" ayant attaqué l'hôtel, situé dans une zone commerciale très fréquentée, ont été tués.

L'attaque perpétrée, lundi 12 décembre, contre un hôtel de Kaboul fréquenté par des hommes d'affaires chinois a fait trois morts et 18 blessés, selon l'ONG Emergency qui gère un hôpital de la capitale afghane où ont été transportées des victimes.

Dans un tweet, l'ONG déclare qu'elle a reçu "21 blessés" et que "trois étaient déjà morts" à leur arrivée à l'hôpital. Elle n'a toutefois pas précisé s'il s'agissait des assaillants. Selon le porte-parole des talibans, "trois assaillants" ayant attaqué l'hôtel, situé dans une zone commerciale très fréquentée, ont été tués.

Une bruyante explosion et des tirs d'armes à feu avaient été entendus dans la capitale afghane plus tôt dans la journée dans le quartier à Shahr-e-naw, l'une des principales zones commerciales. "C'était une explosion très forte et ensuite il y avait beaucoup de coups de feu", a déclaré un témoin à l'AFP. Des médias locaux ont également rapporté des informations similaires.